Sherlock Holmes et les Irréguliers de Baker Street 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement, 2 janvier 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Résolvez des enquêtes, et affrontez ensemble le plus grand Criminel de tous les temps, le professeur Moriarty ! Rendez-vous à La Divine Comédie.. Enfants

2024-01-02 fin : 2024-01-04 . EUR.

2 rue Vian La Divine Comédie

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Solve investigations and take on the greatest criminal of all time, Professor Moriarty! See you at La Divine Comédie.

Resuelve misterios junto al mayor criminal de todos los tiempos, ¡el profesor Moriarty! Nos vemos en La Divine Comédie.

Lösen Sie Fälle und treten Sie gemeinsam gegen den größten Verbrecher aller Zeiten, Professor Moriarty, an! Wir treffen uns in La Divine Comédie.

Mise à jour le 2023-11-20 par Ville de Marseille