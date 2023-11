Le Mécano du Traineau 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement, 13 décembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la Divine Comédie pour la comédie musicale « Le Mécano du Traineau ».. Enfants

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

2 rue Vian La Divine Comédie

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at the Divine Comedy for the musical « Le Mécano du Traineau ».

Únase a nosotros en la Divine Comedy para el musical « Le Mécano du Traineau ».

Treffpunkt in der Divine Comédie für das Musical « Le Mécano du Traineau » (Der Schlittenmechaniker).

Mise à jour le 2023-11-20 par Ville de Marseille