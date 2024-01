Improglio : Cabaret d’impro 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement, jeudi 7 décembre 2023.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-07 20:30:00

fin : 2023-12-07

Un spectacle complètement déjanté et 100 % improvisé.

L’improglio est le format cabaret de la LIPHO.



Dans ce format, 5 improvisateurs jouent sur les thèmes du public et des contraintes imposées par le maître de cérémonie.

Ce cocktail donne des personnages déjantés, des situations cocasses et des fous rires garantis. Venez encourager les joueurs et passer un très bon moment de rire et de détente !



L’improvisation théâtrale est une discipline emblématique du spectacle vivant. Ici, les histoires ne sont pas écrites mais inventées en direct par des comédiens qui suivent les contraintes de thèmes imposés ou encore de catégories diverses.

2 rue Vian La Divine Comédie

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



