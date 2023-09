Catch d’improvisation théâtrale 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement, 24 novembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne est ravie de vous convier à la Divine Comédie – Catch d’impro saison 2023-2024..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

2 rue Vian La Divine Comédie

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne is delighted to invite you to the Divine Comedy – Catch d’impro season 2023-2024.

La LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne, tiene el placer de invitarle a la Divine Comedy – Catch d’impro temporada 2023-2024.

Die LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne freut sich, Sie zur Divine Comédie – Catch d’impro Saison 2023-2024 einzuladen.

Mise à jour le 2023-09-18 par Ville de Marseille