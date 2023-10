Catch d’impro 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Catch d’impro 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement, 24 novembre 2023, Marseille 6e Arrondissement. Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Des duos déjantés. Un arbitre déchainé..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

2 rue Vian La Divine Comédie

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Crazy duos. A wild referee. Dúos locos. Un árbitro salvaje. Verrückte Duos. Ein wildgewordener Schiedsrichter. Mise à jour le 2023-10-20 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu 2 rue Vian Adresse 2 rue Vian La Divine Comédie Ville Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement latitude longitude 43.294908;5.383535

2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 6e arrondissement/