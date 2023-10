Laurent Boghossian dans Le manager est un humoriste comme les autres 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement, 18 novembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Laurent Boghossian débarque sur la scène de La Divine Comédie avec son spectacle « Le manager est un humoriste comme les autres »..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

2 rue Vian La Divine Comédie

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Laurent Boghossian takes to the stage at La Divine Comédie with his show « Le manager est un humoriste comme les autres ».

Laurent Boghossian sube al escenario de La Divine Comédie con su espectáculo « Le manager est un humoriste comme les autres ».

Laurent Boghossian kommt mit seiner Show « Der Manager ist ein Humorist wie alle anderen » auf die Bühne von La Divine Comédie.

Mise à jour le 2023-10-09 par Ville de Marseille