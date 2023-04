La boîte à musique de M. Zik 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

La boîte à musique de M. Zik 2 rue Vian, 31 mai 2023, Marseille 6e Arrondissement. Monsieur, Zic, vous entraine dans son univers mystérieux, burlesque et poétique.. Enfants

2 rue Vian La Divine Comédie

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Mister Zic, takes you into his mysterious, burlesque and poetic universe. El Sr. Zic le lleva a su mundo misterioso, burlesco y poético. Monsieur, Zic, nimmt Sie mit in seine geheimnisvolle, burleske und poetische Welt. Mise à jour le 2023-02-08 par Ville de Marseille

