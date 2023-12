Kermesse 2 rue Vallée Saint-Pierre-Bénouville, 30 juin 2024, Saint-Pierre-Bénouville.

Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 14:30:00

fin : 2024-06-30

Le foyer Rural de Saint-Pierre-Bénouville vous convie à sa Kermesse le dimanche 30juin !

au programme :

-loterie

-stand pour enfants et grand

– spectacle des écurie de Grace et bien plus encore.

Le foyer Rural de Saint-Pierre-Bénouville vous convie à sa Kermesse le dimanche 30juin !

au programme :

-loterie

-stand pour enfants et grand

– spectacle des écurie de Grace et bien plus encore

Le foyer Rural de Saint-Pierre-Bénouville vous convie à sa Kermesse le dimanche 30juin !

au programme :

-loterie

-stand pour enfants et grand

– spectacle des écurie de Grace et bien plus encore

.

2 rue Vallée terrain de sport

Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux