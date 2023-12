Cet évènement est passé Portes ouvertes : Atelier d’Estampes et d’illustrations 2 Rue Sophie Barrère Mehun-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 11:00:00

fin : 2023-12-16 13:00:00 Christine vous accueille dans son atelier pour vous présenter ses gravures.

Pour ses Portes ouvertes, Christine a invité Agnès Tatin-Guérin a présenter ses sculptures. découvrez également le programme des stages proposés en 2024. .

2 Rue Sophie Barrère

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

