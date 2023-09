L’Épopée de Pénélope I Marionnettes & musique 2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou, 22 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Marionnettes & musique I L’Épopée de Pénélope, Odyssée tricotée

C’est l’Odyssée racontée par Pénélope, tricoteuse au foyer qui va partir sur les mers de Poséidon.

Par la Cie Les Illustres Enfants Juste I Marionnettes, musique à partir de 6 ans

☀ Entrée à 6€ par personne et goûter offert.

2023-10-22

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Puppets & music I Penelope’s Epic, knitted Odyssey

This is the Odyssey told by Penelope, a home-based knitter who sets sail on Poseidon’s seas.

By Cie Les Illustres Enfants Juste I Puppets, music ages 6 and up

? Admission at 6? per person, plus complimentary snack

Títeres y música I La epopeya de Penélope, una Odisea tejida

Esta es la Odisea contada por Penélope, tejedora en casa, que está a punto de zarpar a los mares de Poseidón.

Por Cie Les Illustres Enfants Juste I Marionetas, música a partir de 6 años

? Entrada a 6? por persona y merienda gratuita

Marionetten & Musik I Das Epos der Penelope, Gestrickte Odyssee

Dies ist die Odyssee, erzählt von Penelope, einer Strickerin im Haushalt, die auf Poseidons Meeren aufbrechen wird.

Von der Cie Les Illustres Enfants Juste I Puppentheater, Musik ab 6 J

? Eintritt 6? pro Person und kostenloser Snack

