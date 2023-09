Les Enchantillages 2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou, 7 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Tous les premiers samedis du mois ! Un moment d’éveil artistique enfants-parents autour d’un artiste et de son univers.

Réservation conseillée.

2023-10-07 fin : 2023-12-02 . .

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Every first Saturday of the month! An opportunity for children and parents to learn about an artist and his or her world.

Reservations recommended

Todos los primeros sábados de mes Una oportunidad para que niños y padres conozcan el arte de un artista y su mundo.

Se recomienda reservar

Jeden ersten Samstag im Monat! Ein Moment des künstlerischen Erwachens für Kinder und Eltern rund um einen Künstler und seine Welt.

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-09-23 par OT DU PERCHE