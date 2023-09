COKO, Un nom d’oiseau ♪ 2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou, 5 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

COKO, Un nom d’oiseau ♪ I Chanson, piano, accordéon

Coko est chanteur, comédien, conteur, accordéoniste…Dans Coko, Un nom d’oiseau, on y trouve de l’humour caustique, de l’espièglerie, de la poésie, de l’humanisme, un peu de Vian et de Prévert aussi.

Repas sur réservation.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . .

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



COKO, Un nom d?oiseau ? I Song, piano, accordion

Coko is a singer, actor, storyteller and accordionist… In Coko, Un nom d?oiseau, you’ll find caustic humor, mischief, poetry, humanism, and a little Vian and Prévert too.

Meals on reservation

COKO, Un nom d’oiseau ? I Canción, piano, acordeón

Coko es cantante, actor, cuentacuentos y acordeonista… En Coko, Un nom d’oiseau, encontrará humor cáustico, picardía, poesía, humanismo y también un poco de Vian y Prévert.

Comidas previa reserva

COKO, Ein Vogelname ? I Chanson, Klavier, Akkordeon

Coko ist Sänger, Schauspieler, Erzähler und Akkordeonist… In Coko, Un nom d’oiseau findet man ätzenden Humor, Verspieltheit, Poesie, Humanismus und auch ein bisschen Vian und Prévert.

Essen auf Vorbestellung

