Les Enchantillages 2 Rue Sainte-Anne, 7 janvier 2023, Nogent-le-Rotrou.

Tous les premiers samedis du mois ! Un moment d’éveil artistique enfants-parents autour d’un artiste et de son univers..

2023-01-07 à ; fin : 2023-05-06 . .

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Every first Saturday of the month! A moment of artistic awakening for children and parents around an artist and his universe.

El primer sábado de cada mes Un momento de despertar artístico para niños y padres en torno a un artista y su universo.

Jeden ersten Samstag im Monat! Ein Moment der künstlerischen Erweckung für Kinder und Eltern rund um einen Künstler und seine Welt.

Mise à jour le 2023-01-27 par OT DU PERCHE