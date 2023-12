Les Enchantillages 2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou, 6 janvier 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-06 10:00:00

fin : 2024-01-06

Tous les premiers samedis du mois ! Un moment d’éveil artistique enfants-parents autour d’un artiste et de son univers.

Réservation conseillée I 6€ par famille.

Les Enchantillages, c’est quoi ? C’est un moment d’éveil artistique enfants-parents autour d’un artiste et de son univers. Que ce soit autour de la musique, du chant, de la danse, de la marionnette, de la poésie, du théâtre, de l’art plastique…la joie et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous ! Organisée de façon « interactive » sous forme d’atelier, soit de façon « spectateur » à l’occasion de sortie de résidence, présentation de création, étape de travail… dans tous les cas il s’agit d’un moment qui se vit avec son parent ou l’adulte qui accompagne.

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



