La Maison des artisans fête Noël 2 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 4 décembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Les Arts typiques et les Ateliages vous invitent à confectionner vos décorations de Noël, mais aussi à terminer vos cadeaux de Noël, pendant cette journée de rencontres et de démonstrations. Au programme : ateliers de décorations en feutre de laine (prix libre) et démonstrations de vannerie. Du vin chaud et des gâteaux offerts vous réchaufferont lors de votre passage..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Arts typiques and Les Ateliages invite you to make your own Christmas decorations, as well as finishing off your Christmas gifts, during this day of meetings and demonstrations. On the program: wool felt decoration workshops (free admission) and basketry demonstrations. Complimentary mulled wine and cakes will warm you up as you pass by.

Les Arts typiques y Les Ateliages le invitan a realizar sus propios adornos navideños, así como a rematar sus regalos de Navidad, durante esta jornada de encuentros y demostraciones. En el programa: talleres de decoración con fieltro de lana (entrada gratuita) y demostraciones de cestería. Vino caliente y pasteles de cortesía para entrar en calor.

Typische Künste und Ateliers laden Sie ein, an diesem Tag der Begegnungen und Vorführungen Ihre Weihnachtsdekorationen herzustellen, aber auch Ihre Weihnachtsgeschenke fertig zu stellen. Auf dem Programm stehen Workshops für Dekorationen aus Wollfilz (freier Preis) und Vorführungen der Korbflechterei. Glühwein und gespendete Kuchen werden Sie während Ihres Besuchs aufwärmen.

