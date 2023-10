Apéro dînatoire 2 Rue Saint-Martin Landiras, 9 novembre 2023, Landiras.

Landiras,Gironde

Venez pour un apéritif entre entrepreneurs et professionnels du Sud Gironde et des environs. Que vous soyez adhérents ou non du Bivouak’, artisans, télé salariés, asso, … Tout le monde est convié à participer ! N’oubliez pas votre carte de visite ou flyers !

La réservation est obligatoire car le nombre de places est limité..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

2 Rue Saint-Martin Le Bivouak’

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an aperitif with entrepreneurs and professionals from the Sud Gironde and surrounding areas. Whether or not you’re a Bivouak’ member, craftsman, teleworker, association? Everyone is invited to join in! Don’t forget your business card or flyers!

Reservations are essential, as places are limited.

Venga a disfrutar de un aperitivo con empresarios y profesionales de Gironda Sur y alrededores. Sea o no miembro de Bivouak’, artesano, teletrabajador, asociación, ? ¡Todo el mundo está invitado! No olvide su tarjeta de visita o sus folletos

Es imprescindible reservar, ya que las plazas son limitadas.

Kommen Sie zu einem Aperitif unter Unternehmern und Fachleuten aus dem Süden der Gironde und der Umgebung. Egal, ob Sie Mitglied von Bivouak’ sind oder nicht, Handwerker, Teleangestellte, Vereine, ? Alle sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen! Vergessen Sie Ihre Visitenkarte oder Flyer nicht!

Eine Reservierung ist erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

