Visite guidée : Temple Saint-Ruf et ses alentours – Journées Européennes du Patrimoine 2 rue Saint-James Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En partant de l’actuel temple Saint-Ruf, ancienne abbaye de chanoines et d’une présentation de son histoire et de ses riches décors du XVIIIe siècle, la visite propose de vous faire découvrir quelques lieux emblématiques autour de cet édifice..

2023-09-16 16:30:00 fin : 2023-09-16 . .

2 rue Saint-James RDV devant le Temple

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Starting with the present-day Temple Saint-Ruf, a former canons? abbey, and a presentation of its history and rich 18th-century decor, the tour will take you to a number of emblematic sites around the building.

Empezando por el actual templo de Saint-Ruf, antigua abadía de canónigos, y una presentación de su historia y su rica decoración del siglo XVIII, la visita recorrerá varios lugares emblemáticos de los alrededores del edificio.

Ausgehend vom heutigen Tempel Saint-Ruf, einer ehemaligen Kanonikerabtei, und einer Präsentation seiner Geschichte und seiner reichen Ausstattung aus dem 18. Jahrhundert, schlägt der Rundgang vor, Ihnen einige emblematische Orte rund um dieses Gebäude zu zeigen.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme