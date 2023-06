Journées du patrimoine de pays & des moulins 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine, 23 juin 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Visite de l’abbaye de Saint Wandrille, exposition et atelier peinture avec l’association Loisirs et Culture.

Vendredi 2023-06-23 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-25 12:30:00. .

2 Rue Saint-Jacques Abbaye de Saint Wandrille

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Visit to Saint Wandrille Abbey, exhibition and painting workshop with the Loisirs et Culture association

Visita a la abadía de Saint Wandrille, exposición y taller de pintura con la asociación Loisirs et Culture

Besichtigung der Abtei Saint Wandrille, Ausstellung und Malworkshop mit dem Verein Loisirs et Culture

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche