Téléthon : Concert 2 rue Saint-Girons Monein, 17 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Concert des élèves de l’AMTM et de l’Encantada.

Passe-rue jusqu’aux halles de la mairie.

19h45 : Bal gascon..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

2 rue Saint-Girons Eglise Saint-Girons

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert by AMTM and Encantada students.

Passe-rue to the town hall.

7.45pm: Bal gascon.

Concierto de alumnos de la AMTM y Encantada.

Paseo por la calle hasta el ayuntamiento.

19.45 h: Baile gascón.

Konzert von Schülern des AMTM und der Encantada.

Passe-rue bis zu den Hallen des Rathauses.

19.45 Uhr: Gascogne-Ball.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Coeur de Béarn