Cet évènement est passé STREET ART : Cix & Duek 2 rue Saint-Blaise Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord STREET ART : Cix & Duek 2 rue Saint-Blaise Lille, 6 mai 2019, Lille. STREET ART : Cix & Duek 6 mai – 1 décembre 2019 2 rue Saint-Blaise En partenariat avec la Collectif Renart dans le cadre de la BIAM#4. 2 rue Saint-Blaise 2 rue Saint-Blaise 59000 Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-06T06:00:00+02:00 – 2019-05-07T05:00:00+02:00

2019-12-01T06:00:00+01:00 – 2019-12-02T05:00:00+01:00 © Collectif Renart Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu 2 rue Saint-Blaise Adresse 2 rue Saint-Blaise 59000 Ville Lille Departement Nord Lieu Ville 2 rue Saint-Blaise Lille latitude longitude 50.631149;3.05516

2 rue Saint-Blaise Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/