Spectacle : Conte burlesque musical 2 rue Saint-Barthélémy Montfaucon, 20 juillet 2023, Montfaucon.

Montfaucon,Lot

Pour la dernière date de la saison culturelle de la Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, un spectacle vous est présenté avec la compagnie lotoise Chipotola et son spectacle Persée : Myhto ? logique !.

2023-07-20 18:30:00 fin : 2023-07-20 19:30:00. EUR.

2 rue Saint-Barthélémy Le Presbytère

Montfaucon 46240 Lot Occitanie



For the last date of the cultural season of the Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, a show is presented with the Lot company Chipotola and its show Persée : Myhto? logique !

¡Para la última fecha de la temporada cultural de la Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, se presenta un espectáculo con la compañía Chipotola del Lot y su espectáculo Persée : Myhto? logique !

Für das letzte Datum der Kultursaison der Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat wird Ihnen ein Schauspiel mit der Kompanie Chipotola aus Lotoise und ihrem Stück Perseus präsentiert: Myhto? logisch!

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Labastide-Murat