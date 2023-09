Caves ouvertes Domaine Armand Gilg 2 Rue Rotland Mittelbergheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Caves ouvertes Domaine Armand Gilg
2 Rue Rotland
Mittelbergheim, 28 octobre 2023
Visite de cave, dégustation, animation musicale..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 21:00:00. 0 EUR.

Cellar tour, tasting, musical entertainment.
Visita a la bodega, degustación, animación musical.
Kellerbesichtigung, Weinprobe, musikalische Unterhaltung.

