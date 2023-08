JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : CONGRÉGATION DES SOEURS 2 rue Rose Giet Chemillé-en-Anjou, 17 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Pour les Journées du Patrimoine, les amateurs d’histoire pourront découvrir le site grandiose des Filles de la Charité..

2023-09-17

2 rue Rose Giet COMMUNAUTÉ DES FILLES DE LA CHARITÉ

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For the Heritage Days, history buffs can discover the grandiose site of the Daughters of Charity.

En las Jornadas del Patrimonio, los amantes de la historia podrán descubrir el grandioso recinto de las Hijas de la Caridad.

An den Tagen des Kulturerbes können Geschichtsinteressierte die grandiose Anlage der Filles de la Charité entdecken.

