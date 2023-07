Concert de Quatuor Amici au profit de Parentibus 2 Rue Robert Surcouf Quettreville-sur-Sienne, 30 septembre 2023, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne,Manche

Le Quatuor Amici, pour notre plus grand plaisir, propose un concert au profit de Parentibus dans le magnifique cadre du manoir Surcouf de Quettreville sur Sienne, le samedi 30 septembre, à partir de 18h30.

Au programme, le quatuor n° 11 de Beethoven et des surprises.

Entrée 10 euros (gratuit jusqu’à 12 ans)

Un pot convivial sera offert à la fin du concert pour échanger avec le public..

2023-09-30 18:30:00 fin : 2023-09-30 21:30:00. .

2 Rue Robert Surcouf

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



The Quatuor Amici is delighted to present a benefit concert for Parentibus at the magnificent Manoir Surcouf in Quettreville sur Sienne, on Saturday September 30, starting at 6.30pm.

The program includes Beethoven’s Quartet No. 11, plus a few surprises.

Admission 10 euros (free for children under 12)

A convivial drink will be offered at the end of the concert for discussion with the audience.

El Quatuor Amici se complace en ofrecer un concierto a beneficio de Parentibus en la magnífica mansión de Surcouf, en Quettreville sur Sienne, el sábado 30 de septiembre, a partir de las 18.30 horas.

El programa incluye el Cuarteto nº 11 de Beethoven y algunas sorpresas.

Entrada 10 euros (gratuita para menores de 12 años)

Al final del concierto se ofrecerá una recepción con bebidas para que el público pueda charlar.

Zu unserer großen Freude veranstaltet das Amici-Quartett am Samstag, dem 30. September, ab 18.30 Uhr ein Konzert zugunsten von Parentibus im wunderschönen Rahmen des Manoir Surcouf in Quettreville sur Sienne.

Auf dem Programm stehen Beethovens Quartett Nr. 11 und einige Überraschungen.

Eintritt 10 Euro (bis 12 Jahre kostenlos)

Am Ende des Konzerts wird ein geselliger Umtrunk angeboten, bei dem Sie sich mit dem Publikum austauschen können.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche