Atelier d’écriture au musée 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances, 9 mars 2024, Coutances.

Coutances,Manche

Atelier d’écriture au musée Quesnel-Morinière, le deuxième samedi du mois..

2024-03-09 15:00:00 fin : 2024-03-09 17:00:00. .

2 Rue Quesnel-Morinière

Coutances 50200 Manche Normandie



Writing workshop at the Musée Quesnel-Morinière, second Saturday of the month.

Taller de escritura en el Museo Quesnel-Morinière, segundo sábado de cada mes.

Schreibworkshop im Quesnel-Morinière-Museum, jeden zweiten Samstag im Monat.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche