Visite flash de l’exposition « Les Femmes sortent de leur réserve » 2 rue Quesnel-Morinière Coutances, 8 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Visite flash de l’exposition « Les Femmes sortent de leur réserve » au musée Quesnel-Morinière (15 minutes)..

2023-12-08 14:30:00 fin : 2023-12-08 14:45:00. .

2 rue Quesnel-Morinière Musée Quesnel-Morinière

Coutances 50200 Manche Normandie



Flash visit to the « Les Femmes sortent de leur réserve » exhibition at the Musée Quesnel-Morinière (15 minutes).

Visita relámpago a la exposición « Les Femmes sortent de leur réserve » en el Museo Quesnel-Morinière (15 minutos).

Flash-Tour durch die Ausstellung « Les Femmes sortent de leur réserve » im Quesnel-Morinière-Museum (15 Minuten).

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche