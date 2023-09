Festival de la parentalité : visite ludique « Macadam Heroes » 2 rue Quesnel-Morinière Coutances, 31 octobre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Festival de la parentalité : visite ludique de l’exposition « Macadam Heroes » au musée Quesnel-Morinière.

2023-10-31 11:00:00 fin : 2023-10-31 . .

2 rue Quesnel-Morinière Musée Quesnel-Morinière

Coutances 50200 Manche Normandie



Festival de la parentalité: fun tour of the « Macadam Heroes » exhibition at the Musée Quesnel-Morinière

Festival de la parentalidad: visita lúdica a la exposición « Héroes de Macadán » en el Museo Quesnel-Morinière

Festival der Elternschaft: Spielerischer Besuch der Ausstellung « Macadam Heroes » im Quesnel-Morinière-Museum

