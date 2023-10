Visite guidée de l’Hôtel particulier Le Poupinel 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances, 21 octobre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Visite guidée de l’Hôtel particulier Le Poupinel.

Sans réservation..

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 16:30:00. .

2 Rue Quesnel-Morinière Musée Quesnel-Morinière

Coutances 50200 Manche Normandie



Guided tour of the Hôtel particulier Le Poupinel.

No reservation required.

Visita guiada del Hôtel particulier Le Poupinel.

No es necesario reservar.

Geführte Besichtigung des Hôtel particulier Le Poupinel.

Ohne Reservierung.

