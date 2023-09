Festival de la parentalité : Musée Quesnel-Morinière « Lili et Victor » 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Manche Festival de la parentalité : Musée Quesnel-Morinière « Lili et Victor » 2 rue Quesnel-Morinière Coutances, 4 octobre 2023, Coutances. Coutances,Manche Festival de la parentalité : visite animée « Lili et Victor » au musée Quesnel-Morinière.

2023-10-04 10:00:00 fin : 2023-10-04 . .

2 rue Quesnel-Morinière Musée Quesnel-Morinière

Coutances 50200 Manche Normandie



Festival de la parentalité: « Lili and Victor » guided tour of the Quesnel-Morinière museum Fiesta de la paternidad: visita guiada « Lili y Victor » al museo Quesnel-Morinière Festival der Elternschaft: Animierter Besuch « Lili und Victor » im Quesnel-Morinière-Museum Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Coutances, Manche Autres Lieu 2 rue Quesnel-Morinière Adresse 2 rue Quesnel-Morinière Musée Quesnel-Morinière Ville Coutances Departement Manche Lieu Ville 2 rue Quesnel-Morinière Coutances latitude longitude 49.0473247;-1.4467069

2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/