Manche Visite guidée : Coutances au fil des rues 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances, 25 juillet 2023, Coutances. Coutances,Manche Visite guidée : Coutances au fil des rues.

Sur réservation..

2023-07-25 10:30:00 fin : 2023-07-25 . .

2 Rue Quesnel-Morinière Cour du musée

Coutances 50200 Manche Normandie



Guided tour: Coutances through the streets.

Reservations required. Visita guiada: Coutances por las calles.

Es necesario reservar. Geführte Besichtigung: Coutances im Laufe der Straßen.

