Musique au coeur de l’été – Orgue au jardin 2 Rue Quesnel Morinière Coutances, 15 juillet 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Dans le cadre des « Musique au coeur de l’été », récital d’orgue qui aura lieu à la cathédrale et sera retransmis au jardin public à 18h..

2023-07-15 18:00:00 fin : 2023-07-15 . .

2 Rue Quesnel Morinière

Coutances 50200 Manche Normandie



As part of the « Music in the heart of summer », an organ recital will take place in the cathedral and will be broadcast in the public garden at 6 pm.

Dentro del ciclo « Musique au coeur de l’été », se celebrará un recital de órgano en la catedral, retransmitido al jardín público a las 18:00 horas.

Im Rahmen der « Musik im Herzen des Sommers » Orgelkonzert, das in der Kathedrale stattfindet und um 18 Uhr in den öffentlichen Garten übertragen wird.

