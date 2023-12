Documentaire: Femmes d’Alger et leur appartement 2, rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord, 27 février 2024, Brantôme en Périgord.

Brantôme en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 12:30:00

fin : 2024-02-27

Venez découvrir le documentaire « Femmes d’Alger et leur appartement » d’Eugène Delacroix. Tout public. 30 min. Gratuit. Infos et réservation conseillée à micro-folie@dronneetbelle.fr ou au 05 53 05 70 21..

2, rue Puyjoli de Meyjounissas Eglise Notre-Dame

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Val de Dronne