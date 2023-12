Réalité virtuelle: Gauguin et Le Douanier Rousseau 2, rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 12:30:00

fin : 2024-02-06 Expérience en réalité virtuelle! Tout public. 30 min. Gratuit. Infos et réservation conseillée à micro-folie@dronneetbelle.fr ou au 05 53 05 70 21..

2, rue Puyjoli de Meyjounissas Eglise Notre-Dame

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

