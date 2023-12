Carnaval au musée ! 2 rue Puvis de Chavannes Amiens, 28 février 2024, Amiens.

Début : 2024-02-28 10:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

« Carnaval au musée ! »

> En partenariat avec le Jardin archéologique de Saint-Acheul et On a marché sur la bulle.

Après le succès de la première édition en 2023, le Carnaval est de retour au musée pour 2024 : nous accueillerons une nouvelle fois petits et grands dans un cadre festif.

Le carnaval annoncera les trois grands événements de l’année 2024 :

> SUR LA PLAGE IMPRESSIONNISTE, DANS L’OEIL D’ÉDOUARD MANET 16 mars – 16 juin 2024

> LA SOMME DES PRÉHISTOIRES 23 mars – 3 novembre 2024

> TEREZA LOCHMANN, LA FABRIQUE DES LÉGENDES 8 juin – 15 décembre 2024

> Un photobooth sera mis à disposition pour la photo souvenir.

> Une PROJECTION « Le Temps des carnavals » (1994, documentaire, 67 min, Réalisation : Pierre Willemin) du CNC vous sera proposée en boucle dans l’auditorium du Musée de Picardie.

Lorsque le printemps s’annonce, la société change de peau à travers masques et déguisements. De Dunkerque à la Catalogne, la tradition du carnaval rythme le temps, conservant sa fonction d’exutoire purificateur. Voyage dans la France des carnavals, inventive, permissive, poétique, grivoise, solidaire, où les différences s’oublient pour célébrer l’appartenance à une même communauté. Dans chaque municipalité, le carnaval a son histoire, sa légende, ses totems, ses rites, son vocabulaire, sa durée. A Dunkerque, avant de partir en mer pour de longs mois, les marins conjuraient leur peur et leur peine dans le charivari. A Courmonterral, un différend entre bûcherons amena certains à se déguiser en « paillasses » et à souiller les coquins dans la lie de vin. Les fonctions attribuées à chacun et les codes cadrent la fête : Pampille, le « meneur » de Pézenas, fait danser le poulain-totem depuis 28 ans ; les tambour-majors, par leur autorité musicale, empêchent bien des débordements ; les carnavaliers de Nice préparent les chars durant 7 mois… Et puis, il y a les imprévus : en 1971 à Limoux, les femmes organisèrent leur parade autonome. On en parle encore ! (Marie Dunglas).

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

2 rue Puvis de Chavannes

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France



