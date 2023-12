CONFÉRENCE : « Des peintres verriers de talent intervenus dans les églises de la Somme après la Première Guerre mondiale » 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

fin : 2024-02-10 . CONFÉRENCE de la Société des Antiquaires de Picardie. « Des peintres verriers de talent intervenus dans les églises de la Somme après la Première Guerre mondiale » par Pascale Touzet Sans réservation, dans la limite des places disponibles 0 .

