ATELIER : Yoga (adultes) 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme ATELIER : Yoga (adultes) 2 rue Puvis de Chavannes Amiens, 20 janvier 2024, Amiens. Amiens Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 11:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00 . ATELIER d’initiation au Yoga (adultes) Olivier Lala proposera un atelier d’initiation au yoga au Musée de Picardie. Cet atelier sera l’occasion de revenir à son corps et à sa respiration dans un magnifique lieu afin de cheminer vers un état mental centré et posé. Venez essayer ! Matériel à prévoir : tapis de yoga. Sur RESERVATION EN LIGNE, dans la limite des places disponibles 0 .

2 rue Puvis de Chavannes

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-14 par SIM Hauts-de-France – OT D’AMIENS Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Code postal 80000 Lieu 2 rue Puvis de Chavannes Adresse 2 rue Puvis de Chavannes Ville Amiens Departement Somme Lieu Ville 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Latitude 49.8905698 Longitude 2.2952084 latitude longitude 49.8905698;2.2952084

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/