VIVONS AVEC LES INONDATIONS, À LA DÉCOUVERTE DU FLEUVE HÉRAULT ET DE SES CRUES 2 Rue Professeur Calmette Nébian, 9 octobre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

L’exposition itinérante de l’EPTB Fleuve Hérault (Établissement public territorial de bassin du fleuve Hérault) s’installe pendant deux semaines à la bibliothèque. Vous y trouverez des informations et des visuels sur le fleuve Hérault et ses crues. Et aussi des témoignages, une borne interactive, un quizz….

2023-10-09 fin : 2023-10-20 . .

2 Rue Professeur Calmette

Nébian 34800 Hérault Occitanie



The EPTB Fleuve Hérault (Établissement public territorial de bassin du fleuve Hérault) travelling exhibition will be on display at the library for two weeks. You’ll find information and visuals on the Hérault River and its floods. You’ll also find testimonials, an interactive terminal, a quiz?

La exposición itinerante EPTB Fleuve Hérault (Établissement public territorial de bassin du fleuve Hérault) podrá visitarse en la biblioteca durante quince días. Encontrará información y material visual sobre el río Hérault y sus crecidas. También habrá testimonios, un terminal interactivo y un concurso

Die Wanderausstellung des EPTB Fleuve Hérault (Établissement public territorial de bassin du fleuve Hérault) ist für zwei Wochen in der Bibliothek zu sehen. Dort finden Sie Informationen und Bilder über den Fluss Hérault und seine Überschwemmungen. Außerdem gibt es Erfahrungsberichte, eine interaktive Säule und ein Quiz

Mise à jour le 2023-09-11 par OT DU CLERMONTAIS