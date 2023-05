ATELIER CRÉATIF DRÔLES DE VISAGES – FLIP BOOK 2 Rue Professeur Calmette, 21 juin 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Découverte d’albums originaux où les histoires s’entrecroisent…puis construction d’un flip book pour créer de drôles de visages. Venez nous amuser avec du dessin et des collages !

À partir de 4 ans.

2023-06-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-21 17:00:00. .

2 Rue Professeur Calmette

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Discover original albums where stories intertwine…then build a flip book to create funny faces. Come and have fun with drawing and collage!

Ages 4 and up

Descubre álbumes originales donde las historias se entrecruzan… y construye un libro animado para crear caras divertidas. ¡Ven a divertirte con el dibujo y el collage!

A partir de 4 años

Entdecken Sie originelle Alben, in denen sich die Geschichten überschneiden…dann bauen Sie ein Daumenkino, um lustige Gesichter zu kreieren. Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Zeichnungen und Collagen!

Ab 4 Jahren

Mise à jour le 2023-05-25 par OT DU CLERMONTAIS