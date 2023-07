Ferme de la Binette 2 rue principale Verrières, 12 juillet 2023, Verrières.

Verrières,Ardennes

Geneviève et Simon vous proposent des légumes bio de saison cultivés de manière naturelle et sans pesticides à Verrières dans leur Ferme de la Binette. Produits issus de l’agriculture biologique, frais ou transformés, anciennes variétés à redécouvrir pour le plaisir des papilles. Ouvert le vendredi de 17h à 19h.

2 rue principale

Verrières 08390 Ardennes Grand Est



Geneviève and Simon offer you organic seasonal vegetables grown naturally and without pesticides in Verrières in their Ferme de la Binette. Organic products, fresh or processed, old varieties to rediscover for the pleasure of your taste buds. Open on Friday from 5pm to 7pm

Geneviève y Simon le proponen verduras ecológicas de temporada cultivadas de forma natural y sin pesticidas en Verrières, en su Ferme de la Binette. Productos ecológicos, frescos o transformados, variedades antiguas que redescubrir para el placer de su paladar. Abierto los viernes de 17:00 a 19:00

Geneviève und Simon bieten Ihnen in ihrer Ferme de la Binette in Verrières Biogemüse der Saison an, das auf natürliche Weise und ohne Pestizide angebaut wird. Produkte aus biologischem Anbau, frisch oder verarbeitet, alte Sorten zum Wiederentdecken, um Ihren Gaumen zu verwöhnen. Geöffnet am Freitag von 17 bis 19 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme