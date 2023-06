VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-REMY 2 rue principale Domrémy-la-Pucelle, 29 juin 2023, Domrémy-la-Pucelle.

Domrémy-la-Pucelle,Vosges

C’est l’église paroissiale où Jeanne d’Arc s’est fait baptiser. Grâce à notre guide, venez découvrir les trésors que possède cet édifice : fonts baptismaux contemporains de Jehanne ainsi que des sculptures, vitraux, etc.

Places limitées : de 1 à 20 personnes

RDV devant l’église Saint-Remy

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges. Tout public

Vendredi à 15:30:00 ; fin : . 0 EUR.

2 rue principale

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est



This is the parish church where Joan of Arc was baptized. With the help of our guide, come and discover the treasures of this building: Jehanne’s contemporary baptismal font, sculptures, stained-glass windows, etc.

Places limited: from 1 to 20 people

RDV in front of Saint-Remy church

Reservations essential with the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

Se trata de la iglesia parroquial donde fue bautizada Juana de Arco. Con nuestro guía, venga a descubrir los tesoros de este edificio: la pila bautismal, contemporánea de Juana, así como esculturas, vidrieras, etc.

Plazas limitadas: de 1 a 20 personas

Punto de encuentro frente a la iglesia de Saint-Remy

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo del Oeste de los Vosgos

Dies ist die Pfarrkirche, in der sich Jeanne d’Arc taufen ließ. Entdecken Sie mithilfe unseres Führers die Schätze, die dieses Gebäude zu bieten hat: ein zeitgenössisches Taufbecken von Jehanne sowie Skulpturen, Glasmalereien usw.

Begrenzte Plätze: von 1 bis 20 Personen

RDV vor der Kirche Saint-Remy

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich

