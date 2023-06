CONCOURS PHOTO 2 Rue porte de la Mozelle Charmes, 1 juillet 2023, Charmes.

Charmes,Vosges

Concours de photographie sur le thème : «A pied ou vélo à Charmes et autour ».

Tentez votre chance avec vos clichés.

De nombreux lots seront proposés pour primer les participants.

Vous pouvez trouver le règlement complet à l’Office du Tourisme!. Tout public

Vendredi 2023-07-01 fin : 2023-08-15 . 0 EUR.

2 Rue porte de la Mozelle

Charmes 88130 Vosges Grand Est



Photo competition on the theme: « On foot or by bike in and around Charmes ».

Try your luck with your photos.

There will be lots of prizes to be won.

Full rules and regulations are available from the Tourist Office!

Concurso de fotografía sobre el tema: « A pie o en bicicleta por Charmes y sus alrededores ».

Pruebe suerte con sus fotos.

Habrá muchos premios.

El reglamento completo está disponible en la Oficina de Turismo

Fotowettbewerb zum Thema: « Zu Fuß oder mit dem Fahrrad in und um Charmes ».

Versuchen Sie Ihr Glück mit Ihren Schnappschüssen.

Unter den Teilnehmern werden zahlreiche Preise verlost.

Die vollständigen Regeln finden Sie im Office du Tourisme!

Mise à jour le 2023-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION