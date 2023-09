PROJECTION CHÂTEAU-SALINS : EQUALIZER 2 rue Poincaré Château-Salins, 13 octobre 2023, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

Synopsis

Interdit aux moins de 12 ans

Depuis qu’il a renoncé à sa vie d’assassin au service du gouvernement, Robert McCall peine à faire la paix avec ses démons du passé et trouve un étrange réconfort en défendant les opprimés. Alors qu’il a trouvé son havre de paix dans le sud de l’Italie, il découvre que ses amis sont sous le contrôle de la mafia locale. Quand les événements prennent une tournure mortelle, McCall sait ce qu’il doit faire : protéger ses amis en s’attaquant à la mafia.. Tout public

Vendredi 2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . 6 EUR.

2 rue Poincaré

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



Synopsis

Forbidden for children under 12

Since renouncing his life as a government assassin, Robert McCall struggles to make peace with his past demons, and finds strange solace in defending the downtrodden. Now that he’s found his haven in southern Italy, he discovers that his friends are under the control of the local mafia. When events take a deadly turn, McCall knows what he must do: protect his friends by taking on the mafia.

Sinopsis

Prohibido para menores de 12 años

Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall lucha por hacer las paces con sus demonios del pasado y encuentra un extraño consuelo en defender a los oprimidos. Tras encontrar su refugio en el sur de Italia, descubre que sus amigos están bajo el control de la mafia local. Cuando los acontecimientos dan un giro mortal, McCall sabe lo que debe hacer: proteger a sus amigos enfrentándose a la mafia.

Synopsis

Für Jugendliche unter 12 Jahren verboten

Seit er seinem Leben als Mörder im Dienste der Regierung abgeschworen hat, hat Robert McCall Mühe, mit den Dämonen der Vergangenheit Frieden zu schließen, und findet einen seltsamen Trost darin, die Unterdrückten zu verteidigen. Als er seinen sicheren Hafen in Süditalien gefunden hat, muss er feststellen, dass seine Freunde unter der Kontrolle der örtlichen Mafia stehen. Als die Ereignisse eine tödliche Wendung nehmen, weiß McCall, was er zu tun hat: Er muss seine Freunde schützen, indem er sich mit der Mafia anlegt.

