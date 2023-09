PROJECTION CHÂTEAU-SALINS : BARBIE 2 rue Poincaré Château-Salins, 7 octobre 2023, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

Synopsis

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.. Tout public

Mercredi 2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . 6 EUR.

2 rue Poincaré

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



In Barbie Land, you’re a perfect person in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken.

En Barbie Land, eres una persona perfecta en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken.

In Barbie Land sind Sie ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, Sie befinden sich in einer existenziellen Krise oder Sie sind Ken.

Mise à jour le 2023-09-24 par OT DU PAYS SAULNOIS