PROJECTION CHÂTEAU-SALINS : LA VOIE ROYALE 2 rue Poincaré Château-Salins, 22 septembre 2023, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

Synopsis

Sophie est une lycéenne brillante. Encouragée par son professeur de mathématiques, elle quitte la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire scientifique. Au fil de rencontres, de succès et d’échecs, face à une compétition acharnée, Sophie réalise que son rêve, intégrer Polytechnique, représente plus qu’un concours… un vrai défi d’ascension sociale.. Tout public

Mardi 2023-09-22 20:30:00 fin : 2023-09-22 . 6 EUR.

2 rue Poincaré

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



Synopsis

Sophie is a brilliant high school student. Encouraged by her math teacher, she leaves the family farm to attend a scientific preparatory class. Through encounters, successes and failures, and in the face of fierce competition, Sophie realizes that her dream of entering Polytechnique is more than just a competitive examination… it’s a real challenge to climb the social ladder.

Sinopsis

Sophie es una alumna brillante. Animada por su profesor de matemáticas, abandona la granja familiar para estudiar ciencias en una clase preparatoria. A través de encuentros, éxitos y fracasos, y frente a una feroz competencia, Sophie se da cuenta de que su sueño de entrar en la Polytechnique es algo más que una oposición… es un verdadero reto para ascender en la escala social.

Synopsis

Sophie ist eine brillante Gymnasiastin. Von ihrem Mathematiklehrer ermutigt, verlässt sie den Bauernhof ihrer Familie, um eine wissenschaftliche Vorbereitungsklasse zu besuchen. Im Laufe der Begegnungen, Erfolge und Misserfolge und angesichts eines erbitterten Wettbewerbs erkennt Sophie, dass ihr Traum, in die Polytechnique aufgenommen zu werden, mehr als nur ein Wettbewerb ist… eine echte Herausforderung für den sozialen Aufstieg.

