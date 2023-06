PROJECTION CHÂTEAU-SALINS : LES VENGEANCES DE MAITRE POUTIFARD 2 rue Poincaré Château-Salins, 21 juillet 2023, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

SYNOPSIS

Instituteur à la retraite, Robert Poutifard n’a plus qu’une idée en tête : aidé de sa maman, il va se venger de ses anciens élèves qui ont gâché sa vie !. Tout public

Samedi 2023-07-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-21 . 6 EUR.

2 rue Poincaré

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



SYNOPSIS

Robert Poutifard, a retired schoolteacher, has only one thing on his mind: with the help of his mom, he’s going to take revenge on his former pupils who ruined his life!

SINOPSIS

Profesor jubilado, Robert Poutifard sólo tiene una cosa en mente: con la ayuda de su madre, ¡va a vengarse de sus antiguos alumnos que le arruinaron la vida!

SYNOPSIS

Der pensionierte Lehrer Robert Poutifard hat nur noch einen Gedanken im Kopf: Mit Hilfe seiner Mutter will er sich an seinen ehemaligen Schülern rächen, die sein Leben ruiniert haben!

Mise à jour le 2023-06-07 par OT DU PAYS SAULNOIS