PROJECTION CHÂTEAU-SALINS : PAYSANS DU CIEL À LA TERRE 2 rue Poincaré Château-Salins, 3 juin 2023, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

Synopsis

Un film-enque^te entre ciel et terre au cœur des Hauts-de-France pour rencontrer des agriculteurs qui cherchent, chacun a` leur fac¸on, a` travailler avec la vie du sol, afin de nourrir la Terre autant qu’elle nourrit les hommes.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 . 6 EUR.

2 rue Poincaré

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



Synopsis

A film-investigation between heaven and earth in the heart of Hauts-de-France to meet farmers who seek, each in their own way, to work with the life of the soil, in order to nourish the Earth as much as it nourishes men.

Sinopsis

Una película-investigación entre el cielo y la tierra en el corazón de Hauts-de-France para conocer a agricultores que buscan, cada uno a su manera, trabajar con la vida del suelo, para nutrir la Tierra tanto como ella nutre a los hombres.

Synopsis

Eine Filmrecherche zwischen Himmel und Erde im Herzen der Region Hauts-de-France, um Landwirte zu treffen, die, jeder auf seine Weise, mit dem Leben im Boden arbeiten wollen, um die Erde zu ernähren, so wie sie die Menschen ernährt.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT DU PAYS SAULNOIS