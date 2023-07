Exposition : oeuvres de Juan Luis GOENAGA 2 Rue Pocalette Ciboure, 15 juillet 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

La galerie Arte Bideak a le plaisir d’exposer les œuvres de Juan Luis GOENAGA..

2023-07-15 fin : 2023-09-03 . .

2 Rue Pocalette Galerie d’art Arte Bideak

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Galerie Arte Bideak is pleased to exhibit the work of Juan Luis GOENAGA.

La galería Arte Bideak se complace en exponer la obra de Juan Luis GOENAGA.

Die Galerie Arte Bideak freut sich, die Werke von Juan Luis GOENAGA ausstellen zu können.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque