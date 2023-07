DE CHAI EN CHEZ 2 Rue Piétonne Val-de-Dagne, 16 juillet 2023, Val-de-Dagne.

Val-de-Dagne,Aude

De Chai en Chez, 4ème édition, à la rencontre des vignerons, 8 domaines participants !

Dégustations, vente de vins, animations, jeux et tombola.

Au programme de la journée :

– 11h00 : Rendez-vous au Restaurant Vins de Dagne pour les inscriptions.

– 11h30 à 19h00 : Dégustations dans les domaines : Cellier des Troubadours à Montlaur, Clos de l’Anhel à Montlaur, Domaine Fourtanier à Montlaur, Domaine Saint Rome à Montlaur, Clos Touchant à Montlaur, Vinéa Adrian à Montlaur, La Petite Commanderie à Montlaur et Domaine de Roquenégade à Pradelles-en-Val.

– 11h30 à 14h00 : Distribution des paniers repas ou Food Truck dans le jardin public.

Des tables seront à disposition chez tous les vignerons pour le déjeuner.

– Dès 19h00 : Buvette et restauration Place de l’Église – Foods Trucks sur place, Assiettes Tapas.

Concert gratuit avec le groupe « SalvOmatik ».

Tarif : 8€ la journée, verre offert et 15€ le panier repas.

Panier repas : Repas froid cuisiné par le Café-Restaurant « Vins de Dagne » à retirer, à partir de 11h30, (2 rue Piétonne, à Montlaur). Réservation nécessaire avant le 9 juillet 2023 au 04 68 78 73 72..

2023-07-16 11:00:00 fin : 2023-07-16 . EUR.

2 Rue Piétonne

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie



De Chai en Chez, 4th edition, meet the winemakers, 8 participating estates!

Tastings, wine sales, entertainment, games and tombola.

Program for the day:

– 11:00 am: Meet at the Restaurant Vins de Dagne for registration.

– 11:30 a.m. to 7:00 p.m.: Tastings at the following wineries: Cellier des Troubadours in Montlaur, Clos de l’Anhel in Montlaur, Domaine Fourtanier in Montlaur, Domaine Saint Rome in Montlaur, Clos Touchant in Montlaur, Vinéa Adrian in Montlaur, La Petite Commanderie in Montlaur and Domaine de Roquenégade in Pradelles-en-Val.

– 11:30 am to 2:00 pm: Distribution of packed lunches or Food Truck in the public garden.

Tables will be available at all winegrowers for lunch.

– From 7:00 p.m.: Refreshments and catering on Place de l’Église – Food Trucks on site, Tapas Plates.

Free concert by the group « SalvOmatik ».

Price: 8? for the day, including a free drink, and 15? for a packed lunch.

Basket lunch: Cold meal cooked by Café-Restaurant « Vins de Dagne » to be collected from 11:30 a.m. (2 rue Piétonne, Montlaur). Reservations required by July 9, 2023 on 04 68 78 73 72.

De Chai en Chez, 4ª edición, conozca a los viticultores, ¡8 fincas participantes!

Degustaciones, venta de vinos, animaciones, juegos y tómbola.

En el programa del día:

– 11.00 h: Encuentro en el Restaurante Vins de Dagne para la inscripción.

– de 11:30 a 19:00: Degustaciones en las siguientes bodegas: Cellier des Troubadours en Montlaur, Clos de l’Anhel en Montlaur, Domaine Fourtanier en Montlaur, Domaine Saint Rome en Montlaur, Clos Touchant en Montlaur, Vinéa Adrian en Montlaur, La Petite Commanderie en Montlaur y Domaine de Roquenégade en Pradelles-en-Val.

– de 11.30 a 14.00 h: Distribución de almuerzos para llevar o Food Truck en el jardín público.

Habrá mesas disponibles en todos los viñedos para almorzar.

– A partir de las 19.00 h: Refrescos y comida en la Place de l’Église – Food Trucks in situ, Platos de Tapas.

Concierto gratuito con el grupo « SalvOmatik ».

Precio: 8? por el día, vaso gratis y 15? por un almuerzo para llevar.

Comida para llevar: comida fría preparada por el Café-Restaurant « Vins de Dagne » a recoger a partir de las 11.30 h (2 rue Piétonne, Montlaur). Reserva obligatoria antes del 9 de julio de 2023 en el 04 68 78 73 72.

De Chai en Chez, 4. Ausgabe, Begegnung mit den Winzern, 8 teilnehmende Weingüter!

Weinproben, Weinverkauf, Animationen, Spiele und Tombola.

Auf dem Tagesprogramm :

– 11.00 Uhr: Treffpunkt im Restaurant Vins de Dagne für die Einschreibungen.

– 11.30 bis 19.00 Uhr: Weinproben in den Weingütern: Cellier des Troubadours in Montlaur, Clos de l’Anhel in Montlaur, Domaine Fourtanier in Montlaur, Domaine Saint Rome in Montlaur, Clos Touchant in Montlaur, Vinéa Adrian in Montlaur, La Petite Commanderie in Montlaur und Domaine de Roquenégade in Pradelles-en-Val.

– 11.30 bis 14.00 Uhr: Verteilung der Lunchpakete oder Food Truck im öffentlichen Garten.

Bei allen Winzern stehen Tische für das Mittagessen zur Verfügung.

– Ab 19.00 Uhr: Getränke- und Essensstände auf dem Place de l’Eglise – Food Trucks vor Ort, Tapas-Teller.

Gratiskonzert mit der Gruppe « SalvOmatik ».

Preis: 8? für den Tag, kostenloses Getränk und 15? für das Lunchpaket.

Lunchpaket: Kalte Mahlzeit, zubereitet vom Café-Restaurant « Vins de Dagne », ab 11:30 Uhr abzuholen (2 rue Piétonne, Montlaur). Reservierung bis zum 9. Juli 2023 unter 04 68 78 73 72 erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-28 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme