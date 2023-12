Fest-Noz par Show’ Breizh 2 Rue Pierre Simon Erbrée Catégories d’Évènement: Erbrée

Ille-et-Vilaine Fest-Noz par Show’ Breizh 2 Rue Pierre Simon Erbrée, 8 juin 2024, Erbrée. Erbrée Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 17:30:00

fin : 2024-06-08 01:30:00 . Rendez-vous le 8 Juin 2024 pour un Fest-noz grandeur nature avec :

Sonerien Du ; Digresk ; le Bagad dor Vras ; Ourawen ; Olmaro Duo ; Eris ; Zic’Nomade Buvette et restauration sur place .

2 Rue Pierre Simon Complexe sportif

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-26 par OT – VITRE Détails Catégories d’Évènement: Erbrée, Ille-et-Vilaine Autres Code postal 35500 Lieu 2 Rue Pierre Simon Adresse 2 Rue Pierre Simon Complexe sportif Ville Erbrée Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 2 Rue Pierre Simon Erbrée Latitude 48.09668 Longitude -1.12206 latitude longitude 48.09668;-1.12206

2 Rue Pierre Simon Erbrée Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erbree/