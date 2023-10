Randonnée « Mois sans tabac » 2 rue Pierre Lemière Flers, 28 octobre 2023, Flers.

Flers,Orne

Dans le cadre du Mois sans tabac, une randonnée nature animée par le CPIE collines normandes est organisée le 28 octobre à 14h. Cette action, en partenariat avec des professionnels de santé permettra de créer du lien avec les randonneurs. Pour finir, un goûter sera organisé et les professionnels pourront proposer des dates de consultations pour aider les fumeurs dans leur démarche d’arrêt. Cette randonnée est ouverte à tous, fumeur ou non. Rendez vous devant la maison d’activités Emile Halbout !.

2023-10-28 14:00:00

2 rue Pierre Lemière Maison d’activités Emile HALBOUT

Flers 61100 Orne Normandie



As part of Tobacco Free Month, a nature hike organized by the CPIE collines normandes will take place on October 28 at 2pm. This action, in partnership with health professionals, will create links with hikers. To finish, a snack will be organized, and professionals will be able to suggest dates for consultations to help smokers quit. This hike is open to all, smokers and non-smokers alike. Meet in front of the Emile Halbout activity center!

En el marco del Mes sin Humo, el 28 de octubre a las 14.00 horas se organiza un paseo por la naturaleza dirigido por el CPIE collines normandes. En colaboración con los profesionales de la salud, esta iniciativa permitirá crear vínculos con los excursionistas. Para terminar, se organizará un tentempié y los profesionales podrán sugerir fechas de consultas para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Este paseo está abierto a todos, fumadores y no fumadores. Nos vemos delante del centro de actividades Emile Halbout

Im Rahmen des rauchfreien Monats wird am 28. Oktober um 14 Uhr eine von CPIE collines normandes geleitete Naturwanderung organisiert. Diese Aktion in Partnerschaft mit Gesundheitsexperten wird es ermöglichen, eine Verbindung zu den Wanderern herzustellen. Zum Abschluss wird ein Imbiss organisiert und die Fachleute können Termine für Beratungen vorschlagen, um den Rauchern bei der Entwöhnung zu helfen. Diese Wanderung ist für alle offen, ob Raucher oder Nichtraucher. Treffen Sie sich vor dem Maison d’activités Emile Halbout!

